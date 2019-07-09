В Челябинске работнице пекарни разворотило руку: женщина в реанимации

Сотрудница челябинской пекарни осталась без руки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 9 июля, в одной из пекарен Ленинского района.

По предварительной информации, сотрудница пекарни, которая работает здесь не так давно, угодила рукой в тестомес. В результате пострадавшую конечность пришлось ампутировать до локтя.

По данным пресс-службы мэрии Челябинска, сейчас горожанка госпитализирована в ГКБ №9. Она находится в реанимации. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

Челябинск, Виктор Елисеев

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