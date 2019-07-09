Семь южноуральских депутатов засветились в сотне богатейших госслужащих России

Семь парламентариев из Челябинской области попали в списки Forbes.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России в 2019 году. В него вошли семь депутатов из Челябинской области.

Самым богатым, как и раньше, издание считает совладельца группы компаний «Южуралзолото», депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. В 2019 году он официально задекларировал доход в 4,46 миллиарда рублей, заняв второе место в топ-100.

Вторым среди представителей Южного Урала и одиннадцатым в общероссийском списке оказался депутат Госдумы Вадим Белоусов. Семья младшего партнера экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Его семья заработала 1 миллиард рублей.

На 46-м месте – Николай Янов, депутат Законодательного собрания Челябинской области, совладелец строительной компании «Артель-С». Участник скандала с якобы существовавшим у него бизнесом в Чехи заработал в 2018 году в 330,8 миллиона рублей.

51-м стал президент предприятий «Злак» и «Увелка», также депутат регионального парламента Валерий Филиппов. Он получил доход в 292,3 миллиона рублей.

Немного отстал от него еще один депутат законодательного собрания области Александр Федоров: с 268,7 миллиона рублей он занял 57-ю строчку рейтинга.

На 72-м месте Семён Мительман, покинувший недавно пост вице-спикера регионального парламента. Он в 2018 году заработал 217,9 миллиона рублей.

Наконец, замыкает семерку самых состоятельных южноуральских депутатов представитель «Справедливой России» в Госдуме Валерий Гартунг. Совокупный доход семьи парламентария-«социалиста» в минувшем году составил 155,9 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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