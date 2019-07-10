В Челябинске загорелась маршрутка

В Челябинске загорелась маршрутное такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером в Металлургическим районе в районе остановки Сквер Победы. У «Газели – next», двигавшейся по маршруту №24, вспыхнул моторный отсек. Известно, что маршрутка работает на газу.

Справится своими силами водитель не смог – на место вызывали пожарных. Судя по фото и видео, присланных в редакцию читателями, до пассажирского салона огонь не добрался.

Информации о пострадавших пока нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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