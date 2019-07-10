В мэрии Челябинска начался кадровый аудит

Наталья Котова, неделю назад назначенная временно исполняющей полномочия главы Челябинска, начала кадровый аудит в администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже отправлены в отставку директора МКУ «Городская среда», отвечавшего за снос незаконных киосков. Сергея Шумакова, советника главы города Дениса Девяткина, отвечавшего за взаимодействие с федеральными органами власти в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС, а также начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями Наталью Суркову.

Относительно последней врио пояснила: «Специальная комиссия проводила проверку организации массового мероприятия, были выявлены серьезные нарушения. Комиссия нерекомендовала продолжение трудового контракта».

Уточнить, что за мероприятие стоило места Сурковой, градоначальница отказалась, сославшись, почему-то, на персональные данные.

Что касается других сотрудников мэрии, то их работа сейчас проверяется: «Нужно посмотреть, в каких отделах, в каких управлениях кто чем занимается, – сказала Котова. – Насколько соответствует уровень занимаемой должности. Если человек в рабочий день без командировки уезжает в другой город, не ставя в известность главу города, например…»

Наталья Котова не уточнила, о ком именно идет речь, заявив, что привела ситуацию в качестве негативного примера.

Отметим, комментируя свое назначение, пока временное, на пост главы Челябинска, чиновница объяснила выбор врио губернатора тем, что она хорошо работает, добросовестно выполняя все поручения. Следует ли из этого, что все остальные в мэрии работают плохо, она не сказала, но кадровый аудит наводит на мысль, что определенное мнение на этот счет у градоначальницы есть.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.07.19

В Челябинске загорелась маршрутка. / Лесной массив на северо-западе Челябинска собираются сократить в 10 раз. / Урал зальет, Крым засушит: синоптики рассказали о погоде на август. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»