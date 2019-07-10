Власти Челябинска обещают спросить у горожан, где должен быт автовокзал

Власти Челябинска обещают прислушаться к мнению горожан при решении вопроса о размещении автовокзала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторое время назад в городе заговорили о переносе автовокзала от дворца спорта «Юность». Решение перенести туда автостанцию, принятое в свое время сити-менеждером Сергеем Давыдовым, вызвало недовольство большинства челябинцев: до Дворца спорта неудобно добираться ни на общественном транспорте, ни на личном автомобиле.

«Многие горожане недовольны месторасположением автовокзала, – признала врио главы города Наталья Котова. – Но есть определенное количество людей, которые уже привыкли уезжать именно от ДС «Юность». Нужно обсудить вопрос с жителями».

Котова не исключила вариант разделения автобусных потоков: «Например, одни автобусы будут отправляться с Чичерина, другие – с железнодорожного вокзала, третьи – с ЧМЗ».

Выяснить мнение населения чиновники пообещали с помощью опроса на платформе «Активный житель 74».

Отметим: по городу гуляет информация, что после саммитов ШОС и БРИКС автовокзал перенесут в здание конгресс-холла на улице Труда, но официально этот вариант пока не озвучивался.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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