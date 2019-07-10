Опасный прыжок: в Челябинской области утонули братья-подростки

Два подростка погибли, прыгнув в воду с железнодорожного моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в Карталах.

Двоюродные братья, 13 и 14 лет, купались в районе железнодорожного моста. Сооружение подростки решили использовать в качестве трамплина для прыжков в воду. Однако, достаточными навыками плавания школьники не обладали. Глубина же в этом месте оказалась приличной.

Прибывшими к водоему сотрудниками 62-й пожарно-спасательной части и водолазами Локомотивного поисково-спасательного отряда областной службы спасения тела подростков были подняты на поверхность. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Организована работа психологов.

Отметим, что с начала купального сезона 2019 года в Челябинской области утонули уже 7 детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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