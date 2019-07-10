В национальном парке на Южном Урале обнаружили стаю волков

Сотрудники нацпарка «Зюраткуль» предупреждают южноуральцев об опасности нападения волков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стая серых волков попала в камеру одной из фотоловушек, размещенных на территории национального парка «Зюраткуль».

Сотрудники парка обеспокоены, что хищники могут напугать жителей области и гостей заповедника. Ведь запах человека волк способен учуять на расстоянии 9-16 километров, в зависимости от типа местности, а в погоне за добычей развивает скорость до 60 километров в час.

Но впадать в панику не стоит, уверяют ученые. «Эти животные представляют опасность для человека лишь в исключительных случаях. Волки предпочитают охотиться на слабых животных – старых, очень юных, голодающих, травмированных или больных. Волчья стая состоит из самца, самки и детенышей. Как правило, волки редко принимают чужаков и часто убивают их. Волк – животное моногамное. Обычно пара сохраняется на всю жизнь, пока один из волков не умирает», – цитирует Telefakt.ru американского зоолога Дэвида Мэча.

Однако, сотрудники «Зюраткуля» всё-таки советуют посетителям не находиться в нацпарке без гида. Иначе встреча с волком, охраняющим свою территорию, может закончится весьма печально.

Челябинск, Виктор Елисеев

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