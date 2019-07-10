В Челябинске продают арбузы, напичканные химией

Челябинцы, любящие полакомиться ранними арбузами, рискуют здоровьем. Общественники не советуют челябинцам покупать арбузы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники проверили арбузы, которые продают в торговых сетях и на одном из рынков Челябинска. При проверке использовались нитрат-тестеры. Результаты аудита активистов не обрадовали.

Выяснилось, что уровень содержания нитратов в ягодах превышает норму в 4-6 раз.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Дело в том, что естественное созревание арбузов начинается в августе. Есть, конечно, ранние сорта. Но их отличает тонкая кожура. Перевозить такие ягоды на длительные расстояния весьма проблематично.

Тогда коммерсанты и нашли выход. Во время выращивания арбузов для их скорейшего созревания усердно используют нитраты для подкормки бахчевых. В итоге, содержание небезопасных химикатов в ягодах в разы превышает допустимую концентрацию.

Напомним, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием нитратов может привести к нарушению дыхания тканей и клеток организма. В результате этого накапливается молочная кислота, резко снижается количество белка. В особенности, опасны нитраты для детей грудного возраста, поскольку их ферментные системы считаются несовершенными, восстановление метгемоглобина в гемоглобин происходит очень медленно.

Кроме того, нитраты способны снизить содержание витаминов в пище, влиять на все виды обмена веществ. При продолжительном поступлении нитратов в организм человека (даже в самых незначительных дозах), снижается количество йода, что ведет к патологиям щитовидной железы.

Установлена связь нитратов с появлением опухолей в желудочно-кишечном тракте человека. Нитраты провоцируют развитие патогенной кишечной микрофлоры, выделяющей ядовитые вещества (токсины) в организм человека, что вызывает острые отравления.

К слову, нитраты – не единственное, что можно найти в таких «ранних» арбузах. Уже после сбора бахчевых для ускорения созревания ягоды обкалывают мочевиной, селитрой, а для улучшения цвета вводят пищевые красители.

Так что южноуральцам не советуют покупать арбузы раньше августа. Идеальный же временной период для их употребления в пищу – середина августа – сентябрь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.07.19

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