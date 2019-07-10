Миннауки согласовало дату выборов ректора старейшего вуза Челябинска

Миннауки РФ согласовало дату выборов ректора ЮУрГГПУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ), ученый совет вуза получил письмо от заместителя министра науки и высшего образования РФ Александра Степанова, в котором говорится, что ведомство «не возражает против проведения конференции работников и обучающихся университета по выборам ректора университета 18 сентября». Таким образом, дата проведения выборов ректора ЮУрГГПУ окончательно утверждена.

Напомним, в начале июня аттестационная комиссия министерства науки и высшего образования РФ допустила до выборов ректора ЮУрГГПУ и.о. ректора вуза Татьяну Чумаченко и заместителя проректора по учебной работе Южно-Уральского госуниверситета Марину Потапову. Отметим, что ранее Марина Потапова занимала пост проректора ЮУрГГПУ.

Всего из Челябинска в Москву было направлено пять заявок. Также на пост ректора претендовали проректор вуза по учебной работе Нина Корнещук, завкафедрой политических наук УрФУ, по совместительству советник ректора ЮУрГГПУ по общим вопросам Илья Левченко и профессор из ЮУрГУ Владимир Базелюк (выходец из педуниверситета).

Старейший вуз Челябинска – ЮУрГГПУ (ранее – Челябинский госпедуниверситет) уже более полутора лет работает без избранного ректора. Выборы руководителя вуза должны были пройти еще в 2017 году. Однако тогда Минобрнауки отклонило все шесть заявок, поступивших от претендентов. В том числе, документы действующего ректора, бывшего министра образования и науки региона Владимира Садырина и Марины Потаповой, занимавшей тогда пост проректора ЮУрГГПУ.

В декабре 2017 года, когда истек срок полномочий Владимира Садырина, и.о. ректора Москва назначила преподавателя из ЧелГУ Татьяну Чумаченко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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