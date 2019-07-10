В Челябинской области задержали сельского главу

Силовики задержали главу южноуральского села.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении главы села Фершампенуаз(Нагайбакский район) Егора Шукшина, подозреваемого в преднамеренном банкротстве.

По данным следствия, в период 2015-2016 годов чиновник, действуя от имени учредителя МУП «ЖКХ с. Фершампенуаз», зная о наличии большой кредиторской задолженности у предприятия, с целью преднамеренного банкротства заключил соглашения о расторжении договоров на закрепление имущества на праве хозяйственного ведения. В итоге основные средства предприятия сократились более чем на 10 миллионов рублей, что привело к невозможности погашения кредиторской задолженности.

В настоящее время глава села задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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