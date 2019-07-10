Долгов на четверть миллиарда: общественный транспорт Челябинска готовят к банкротству

В мэрии Челябинска не знают, кому отдавать новые автобусы, на покупку которых правительство области выделило 700 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии Челябинска готовятся к банкротству действующих пока муниципальных перевозчиков. В этом, по сути, призналась врио главы города Наталья Котова.

«Сегодня транспорт Челябинска находится в системном кризисе, – напомнила чиновница. – Предприятия, которые существовали несколько лет назад, находятся в процедуре банкротства. Те, предприятия, которые были созданы в форме ООО, в настоящий момент тоже находятся в системном кризисе. Задолженность одного предприятия уже около 150 миллионов рублей, у другого еще больше. И на одно из них – «Общественный городской транспорт» – уже подано заявление Федеральной налоговой службы о несостоятельности (банкротстве)».

Задолженность ОГТ перед налоговиками составляет 19,6 миллионов рублей. И сейчас городские власти рассматривают вопрос о погашении этой задолженности с целью выхода из процедуры банкротства. Но лишь для того, чтобы продолжить деятельность перевозчика до принятия первоочередных мер для стабилизации работы общественного транспорта, сообщила врио мэра.

Правда, какие именно меры будут приняты – пока неясно. «Рассматривается несколько вариантов. Они не так просты, как кажутся. Потому что создание нового муниципального предприятия – это опять определенный риск. Мы видели, что прежние предприятия были МУПами, потом были ООО, но через определенный промежуток и те, и другие становятся банкротами, – рассуждает Наталья Котова. – Поэтому не отвергается вариант заключения концессионного договора, если найдется крупная финансово-промышленная группа, которая готова будет зайти в город. На сегодня сказать однозначно, что развитие пойдет по тому или другому пути, я не готова. Понадобится еще какое-то время. Но речь идет о краткосрочной перспективе. Долгосрочная пока несколько туманна».

Между тем, правительство региона уже выделило мэрии больше 700 миллионов рублей на приобретение 65 автобусов большой вместимости. И на баланс какого из предприятий в итоге попадут новые машины, городские чиновники не знают. «Нужно будет определить, в каком предприятии они окажутся. И вы прекрасно понимаете, что это не должно быть предприятие, которое находится в процедуре банкротства. Поэтому новое предприятие, наверно, будет создано в том или ином виде», – рассказала чиновница.

Челябинск, Виктор Елисеев

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