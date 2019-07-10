После жалоб врачей на зарплаты в челябинской больнице нашли массу нарушений

Прокуратура требует пересчитать зарплаты в детской городской больнице №1 Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверку прокуратура Тракторозаводского района начала после того, как в июне медики на снижение заработной платы.

По итогам проверки оказалось, что руководство медицинского учреждения не только химичило с зарплатами. Так, по данным надзорного ведомства, еще августе 2017 года в ДГКБ №1 провели специальную оценку условий труда. Она установила, что в трех отделениях больницы наблюдаются вредные условия труда первой степени. За это медикам положена надбавка в размере 4% от оклада. Однако, надбавку сотрудники ДГКБ №1 не получают до сих пор.

В связи с этим прокуратура потребовала провести перерасчет заработной платы за два года.

Также выяснилось, что руководство медицинского учреждения игнорирует «майские указы» президента: зарплаты в больнице ниже индикативов, указанных в соответствующих документах. Например, средняя заработная плата врачей составляет лишь 59 тысяч рублей вместо положенных 62,5 тысяч рублей.

Но и это еще не все: должность заведующей организационно-методическим кабинетом, непосредственно подчиняющейся главному врачу, руководитель больницы назначил собственную жену, в чем прокуратура усмотрела нарушение антикоррупционного законодательства.

Главному врачу ДГКБ №1 и врио мэра Челябинска Наталье Котовой направлены представления об устранении выявленных нарушений. Также в отношении руководителя медицинского учреждения возбуждено три административных дела по факту нарушения требований охраны труда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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