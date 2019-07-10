Учитесь! Челябинки вошли в число богатейших жен госслужащих и депутатов

Жены депутатов из Челябинской области вошли в десятку самых богатых жен госслужащих и депутатов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу две представительницы Челябинской области вошли в рейтинг «20 богатейших жен (и мужей) госслужащих и депутатов России – 2019», составленный журналом Forbes.

По данным издания, второй среди самых богатых супруг власть имущих по итогам 2018 года стала жена младшего партнера экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, депутата Госдумы Вадима Белоусова Ирина. Она заработала 1 миллиард 17 миллионов рублей. К слову, её супруг задекларировал годовой доход в 17 миллионов рублей.

«Супруга Вадима Белоусова Ирина – непубличная фигура. Семейный капитал составило участие депутата в создании агропромышленного холдинга «Макфа» – производителя одноименных макаронных изделий и других продуктов. Вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем (на данный момент заочно арестован по обвинению в коррупционных преступлениях, живет за рубежом) Белоусов стоял у истоков «Макфы» – был акционером и гендиректором компании. После его избрания в Госдуму семейные активы достались супруге. По данным СПАРК, с 2013 года Ирине Белоусовой принадлежало более 9% «Макфы». В 2017 году выручка «Макфы» составила около 15,4 миллиарда рублей, чистая прибыль – 2,5 миллиарда рублей. В 2018 году против Вадима Белоусова было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России: депутата подозревают в получении рекордной взятки в 3,4 миллиарда рублей», – напоминает издание.

Восьмое место в рейтинге занимает жена депутата заксобрания Челябинской области Николая Янова Любовь, заработавшая за год 329,5 миллионов рублей против 1,3 миллиона рублей супруга. Здесь ситуация, аналогичная сложившейся в семействе Белоусовых: Любовь Янова – бенефициар управляющей компании челябинского застройщика «Артель-С», основанной её супругом.

Отметим, что представительницы Челябинской области с легкостью заткнули за пояс попавших в рейтинг медиа-персон. Так, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка заработала в 2018 году «всего» 218,6 миллиона рублей. Впрочем, её супруг довольствовался и вовсе 12,8 миллиона рублей. Г-жа Навка заняла лишь 12 место в рейтинге.

А еще одна светская львица – Тина Канделаки, жена директора госкорпорации «Ростех» по особым поручениям Василия Бровко, заработала за год и вовсе 132,7 миллиона рублей. И заняла 20 место списка Forbes. И логично, что сам г-н Бровко оказался в числе лидеров среди супругов участниц/участников рейтинга, заработав в 2018 году 18,6 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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