«Вся такая внезапная, вся такая противоречивая»: Наталья Котова «открестилась» от магнитогорской команды

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталя Котова дала первую пресс-конференцию. Факт сам по себе удивительный. А то, что она на этой пресс-конференции сказала, удивительно вдвойне.

До сих пор Котова демонстрировала непубличность и перед прессой явно пасовала, а тут –буквально через 2 недели после назначения – готова отвечать на вопросы СМИ. Впрочем, после предшественника, откровенно избегавшего общественности вообще и журналистов в частности, сработать на контрасте – значит, поднять свои акции вверх. Тем более что и прямой начальник – врио губернатора Алексей Текслер подчеркнуто открыт и даже активен в соцсетях.

Так что идея созвать пресс-конференцию, безусловно, правильная. Но только в том случае, когда есть, что сказать. У Котовой и здесь были козыри – точнее, должны были быть: она работает в мэрии Челябинска с 2005 года, причем с 2010 занимает должность первого заместителя главы. Второй человек в Челябинске, город должна знать, как свои пять пальцев, каждую проблему – до мельчайших подробностей, на каждый вопрос у нее должен быть вариант решения, и не один.

А что мы услышали? В городе почти полностью развален муниципальный общественный транспорт, признает градоначальница и заявляет: «Нам нужно разобраться в этой ситуации. Общественный транспорт городу необходим. Мы должны все хорошо продумать и просчитать».

«План ремонта дорог со мной никто не обсуждал. План на 2020 год я, безусловно, буду смотреть…»

«Посмотрим, кто в каких отделах (администрации Челябинска – прим НД) чем занимается».

«Когда возводились новые микрорайоны при прошлых руководителях, мне не нравилась политика возведения новых кварталов без инфраструктуры и без социальных объектов».

«Что касается переходов, они были много лет назад выданы в аренду. Сейчас я поручила проанализировать, насколько этот было необходимо».

Человек, 9 лет занимающий должность, подразумевающую прямое управление городом в отсутствие первого лица, не владеет ситуацией по самым важным и больным вопросам? Так и хочется спросить: что же вы делали все эти годы, Наталья Петровна? Занимались исключительно социальной сферой, молодежной политикой и наружной рекламой, как это закреплено в документе «Функции и полномочия Первого заместителя Главы города Н.П. Котовой», который ваш предшественник – господин Елистратов подписал за неделю до своей отставки?

Но мы-то с вами знаем, что не только этим. На тех же аппаратных совещаниях, которые Котова проводила вместо Елистратова, она демонстрировала отличное знание и дорожной проблемы, и транспортной, и ситуации с ларьками, да и кадровые вопросы всегда были именно в ее компетенции. Тогда зачем сегодня нужно было изображать из себя новичка – только человеку несведущему, неожиданно брошенному на новый фронт работы пристало изрекать эти многообещающие «разберемся, посчитаем, посмотрим». А тому, кто 9 лет стоит у городского руля, пусть и на вторых ролях, нужно иметь уже четкий план действий. Тем более, что Котова сама сказала – ей не нравилась политика прежнего руководства. Значит, она считала, что нужно сделать по-другому, значит, у нее был если не готовый план, то хотя бы четкое представление, что и как нужно делать. И, по идее, сегодня она должна была этими планами – хотя бы частично – поделиться. Но не поделилась: посмотрим, посчитаем, спросим у горожан – это не декларация, а ни к чему не обязывающие слова.

Тогда зачем нужно было трубить сбор? Чтобы снять с себя ответственность за работу предыдущей команды, в которой она была лицом если ни главным, то далеко не последним?

Зато теперь с уверенностью можно констатировать две вещи.

Первое: Котова, пересидевшая в первых замах уже третьего мэра, сегодня продемонстрировала отличную бюрократическую подготовку. К выборам нового главы города спросить с нее будет нечего: тяжелое наследие «магнитогорских» так сказать задекларировано, а сама она ничего не обещала.

И второе: надеяться на крутые изменения челябинцам не приходится. Чтобы человек 9 лет придерживался одного стиля руководства, а потом вдруг резко начал руководить по-новому – у чиновников так не бывает. А впрочем, почему нет? Удивите нас, Наталья Петровна.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.07.19

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