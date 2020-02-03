Чиновная «мама»: Наталья Котова рискует стать худшим мэром Челябинска

Наталья Котова рискует стать главным разочарованием на посту главы Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинску не везет на мэров. За без малого 30 лет постсоветской истории это, увы, стало аксиомой.

Так, из пяти предыдущих градоначальников трое оказались фигурантами уголовных дел в качестве обвиняемых. Еще один проходит по уголовному делу свидетелем, причем не исключено, что из свидетеля он легко превратится в обвиняемого – если следователей не удовлетворит качество его показаний.

Назначение мэром Натальи Котовой челябинцы восприняли с энтузиазмом. Вряд ли в этом есть заслуга самой чиновницы. Просто горожане устали от властей, плевать хотевших на их интересы. А г-жа Котова, став врио главы города, казалось, взялась за дело управления очень ответственно. Однако чиновница может стать главным в истории разочарованием на посту мэра Челябинска.

Первые вопросы к Наталье Котовой начали появляться еще до утверждения в должности главы города. Так, оказалось, что чиновница якобы не в курсе целого комплекса вопросов, касающихся работы ЖКХ и дорожной проблематики. При том, что до своего назначения врио мэра она занимала должность первого вице-мэра и нередко исполняла обязанности градоначальника. Но, столкнувшись напрямую с претензиями челябинцев, предпочла сделать вид, что никогда не касалась коммунального и дорожного хозяйства – в общем-то, основных сфер жизни города. Странно, что после этого «признания» в некомпетентности в основных вопросах Котова стала-таки мэром.

Конечно, подкупала ее активная борьба в единственным на конец 2019 года подрядчиком по содержанию улично-дорожной сети Челябинска – АО «Южуралмост». Чиновница отчитывала дорожников на каждом аппаратном совещании и, казалось, искренне была настроена на то, чтобы привести городские дороги в божеский вид. Это вселяло надежды в души простых горожан.

После утверждения Котовой в качестве мэра все изменилось. Последовал ряд непонятных и ничем не объяснимых назначений. Естественными были отставки представителей команды Тефтелева – «магнитогорские» в последнее время не в моде. Правда, новые назначения вызывают если не раздражение, то недоумение.

Так, после зачистки градостроительного блока от «магнитогорских», проблематику строительства и городского хозяйства стал курировать Владимир Шамне, новый вице-мэр. Поначалу чиновник занимался вопросами строительства детских садов и школ. Но последние пару месяцев г-н Шамне сосредоточился на протаскивании всеми правдами и неправдами проекта генерального плана Челябинска.

Этот проект горожане раскритиковали еще до того, как Владимир Шамне пришел в мэрию. Однако, чиновники (во главе с ныне отставленным Сергеем Репринцевым) на всю критику ответили ухмылочками и, заявив, что публичные слушания, так или иначе, состоялись, и отправили проект генплана в дальнейшую работу. Приход на пост главы города Натальи Котовой, и на должность вице-мэра по градостроительным вопросам Владимира Шамне поначалу вселил надежду, что принятый челябинцами в штыки генплан отправят в утиль. Но не тут-то было. Шамне каждую неделю пытается уверить участников аппаратных совещаний, что генплан вполне терпим и существовать без именно этого документа Челябинск просто не в состоянии. Кстати, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Наталья Котова поручила «продолжить работу с жителями города по утверждению генерального плана».

Изменилось и отношение теперь уже мэра к «дорожной» проблематике. Наталья Котова лениво поругивает новых подрядчиков (кстати, несмотря на разделение некогда цельного лота на несколько, большую часть тендеров выиграла одна компания, подконтрольная известному в регионе семейству Вайнштейнов). Однако особой критики горожане уже не слышать. Зато слышать из уст мэра уверения, что еще чуть-чуть, и дорожники начнут работать. В итоге снег, как и при прежнем подрядчике, лежит на дорогах Челябинска. А городские власти вместе с дорожниками ждут, когда потеплеет до плюсовых температур.

Так, на сегодняшнем совещании Наталья Котова после того, как замглавы города по дорожному хозяйству Максим Кулешов сообщил о вынесении 58 предписаний о некачественной уборке снега, поинтересовалась у подрядных организаций, как у них дела. И удовлетворилась ответам, что последствия субботнего снегопада уберут к середине надели.

Ничего, кроме недоумения, не вызывают и последние назначения в мэрии. Например, назначение начальником управления развития и благоустройства городской среды экс-руководителя аппарата администрации Сосновского района, юриста и экономиста (то есть попросту не владеющего навыками работы с городской средой) Антона Алексеева. Или назначение начальником управления градостроительных решений замначальника правового управления, юриста Алексея Кутепова.

Кстати, среди экспертов уже вспоминают о том, как на конкурс на должность главного архитектора города не допустили Льва Владова, так как по образованию он не архитектор, а специалист по промышленному и городскому строительству. Зато теперь главным архитектором будет руководить юрист.

Все больше и больше складывается ощущение, что Наталья Котова – абсолютно не самостоятельная фигура. И ее главная задача – не сделать Челябинск городом, удобным и комфортным для его жителей (хотя она и объявила пятилетку благоустройства), а создать атмосферу уюта для чиновников мэрии и ряда приближенных коммерсантов. В этом случае она может рассчитывать на звание главного разочарования среди мэров Челябинска. Даже Владимир Елистратов проигрывает в этом плане своей сменщице. На него, по крайней мере, никто особо и не надеялся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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