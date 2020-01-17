Нежелезная леди: мэр Челябинска продемонстрировала полное отсутствие стратегии развития города

Глава Челябинска Наталья Котова не смогла объяснить, как будет развиваться Челябинск хотя бы в среднесрочной перспективе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», градоначальница приняла участие во встрече с «Большой редакцией» крупного регионального медиахолдинга.

Чиновница отвечала на вопросы руководителей ряда СМИ, а также горожан. Причем это было первое общение г-жи Котовой с общественностью в прямом эфире после избрания ее главой Челябинска.

Итог можно назвать крайне неудачным для градоначальницы. За время встречи, занявшей меньше часа, Наталья Котова полностью потеряла имидж «железной леди», который пыталась придать ей пресс-служба. Чиновница, скорее, производила впечатление школьного завхоза, внезапно оказавшегося в кресле главы города.

Достаточно успешно г-жа Котова могла ответить на конкретные вопросы, касающиеся проектов, под которые уже выделено финансирование: будь то нацпроект «Безопасные и качественные дороги», программа «Городская комфортная среда» или заявленная в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию тема бесплатного питания учащихся начальной школы. Здесь чиновница чувствовала себя, как рыба в воде. И неудивительно. Во всех этих случаях достаточно быть хорошим исполнителем, не более того. Ведь объем финансирования определен, желаемый результат заявлен.

Что же касается вопросов стратегии развития Челябинска... Увы, оказалось, что у действующего мэра ее нет.

В скобках заметим, что в этом можно было бы (теоретически) убедиться и ранее – на этапе конкурса на пост главы города. Но после того, как во время предыдущего конкурса горожане подняли на смех Владимира Елистратова, представившего в качестве программы доклад об итогах социально-экономического развития Челябинска в 2018 и перспективах развития в 2019 году (что не помешало ему стать мэром), организаторы «выборов главы» решили избавить претендентов от опасности представления собственной программы развития города. Так что Наталья Котова никакой программы конкурсной комиссии не представляла.

Зато сегодня градоначальнице пришлось-таки продемонстрировать свое стратегическое видение будущего Челябинска. Точнее, его отсутствие. Так, оказалось, что конкурентным преимуществом города, которое может привлечь инвесторов в строительство социальных объектов (аквапарки, концертные залы и прочее), является «отсутствие определенных объектов». Ведь если их в городе нет, то появившись, они станут, безусловно, востребованы горожанами, уверена чиновница.

Но если с аквапарком подобный подход и может сыграть (действительно, зачем ехать в ближайший уик-энд в Екатеринбург, когда можно сходить и в челябинский), то, например, с концертным залом все немного сложнее.

Г-жа Котова считает, что звезды не приезжают в Челябинск, «потому что здесь нет такого зала, который они требуют». А это не совсем так. Потому как немаловажную роль в приезде «звезды» играет покупательская способность потенциальных зрителей. И сейчас исполнителям с мировой известностью проще собрать жителей двух мегаполисов и регионов на одной площадке, сократив таким образом издержки. А как Челябинск будет переманивать к себе поклонников «звезды» из того же Екатеринбурга, если у него из всех конкурентных преимуществ только и есть, что «отсутствие определенных объектов»? Что же касается исполнителей менее известных, так они и в ДК железнодорожников спокойно могут выступить (и выступают). Или в театре оперы и балета.

Собственно, отношение у них к концертным площадкам, может быть, очень похоже на отношение властей Челябинска к идее музея истории города. Здание, в котором ранее планировали его разместить, муниципалитет передал в областную собственность (оно вошло в комплекс Музея истории Южного Урала). Но ничего страшного в этом нет, уверена Наталья Котова. Можно ведь организовать экспозицию, посвященную истории Челябинска, и на территории областного музея. Или еще к чему-нибудь присоседить. «Нам не принципиально», – призналась глава города.

Нет принципиальной позиции у чиновницы и по поводу развития общественного транспорта. Можно его развивать и в рамках агломерации Челябинска, Копейска и Сосновского района, а можно ограничиться только Челябинском, отметила она. Единственное, на чем г-жа Котова готова настаивать (правда, очень мягко) – это приоритет муниципального (либо государственного) транспорта. «Люди, которые пользуются мерами социальной поддержки, они пользуются, как правило, общественным транспортом, и частному перевозчику трудно соблюсти паритет в отношении льготирования этих категорий», – объяснила чиновница. Как будто и не слышала о планах областных властей по созданию единого оператора общественных перевозок, который призван будет привлекать перевозчиков к обеспечению работы единой маршрутной схемы на одинаковых условиях, в том числе и с сохранением льгот.

Не оказалось конкретных ответов не последовало и на вопросы о долгостроях, дизайн-коде, незаконных киосках: «процесс длительный», «нужно пересматривать», «будем выходить с предложениями», «к сожалению, мы живем в правовом государстве», – вот и все, что смогла сказать глава города по этим острым темам.

Окончательный удар по имиджу «железной леди» нанес растерянный ответ на вопрос одного из горожан: «Зачем устанавливают защитные экраны рядом с городской свалкой?» Вопрос весьма озадачил главу города. «Мне сейчас трудно прокомментировать решение тех специалистов, – смешалась градоначальница. – Когда я пришла, я была перед фактом. Это разрабатывала еще рабочая группа по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Это гостевой маршрут, и поэтому здесь должны быть установлены защитные экраны, так мне объяснили».

Тем более, что проект уже разработали, экспертизу провели, деньги выделили, добавила чиновница. Действительно, почему бы и не поставить? Правда, возникает вопрос: ладно, поставили мэра города перед фактом, но почему объяснить-то толком причины работ «железной леди» не сочли нужным? Или она не интересовалась?

Конечно, под конец программы модератор встречи Сергей Филичкин попытался исправить ситуацию, напомнив и Наталье Котовой, и зрителям, что подчиненные считают мэра очень жестким и требовательным начальником. Но впечатление было уже испорчено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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