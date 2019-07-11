Южноуралец пытался продать школьницу в рабство

В Москве задержали жителя Челябинской области, пытавшегося продать 16-летнюю девочку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Москве, вечером 9 июля уроженец одной из республик Средней Азии, находясь в кафе, расположенном на востоке Москвы, продал 16-летнюю школьницу за 500 тысяч рублей. Правда, роль покупателя на сей раз сыграл сотрудник Следственного комитета.

Известно, что неудавшийся работорговец живет в Челябинской области. С девочкой он познакомился в социальной сети и привез ничего не подозревавшую школьницу из Чувашии в Москву. Следователи вели мигранта несколько недель, пока не задержали в момент заключения сделки. В настоящее время девушка находится в больнице.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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