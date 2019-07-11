Рухнувшие деревья, покореженные машины: по Челябинску пронесся ураган

Челябинцы рассказали о разрушениях после ночного урагана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильные дожди начались в Челябинской области минувшим вечером. В отдельных территориях они сопровождались грозами, градом и сильным ветром.

Ночью в Челябинске и окрестностях разразилась настоящая буря. Челябинцы рассказали о произошедшем в социальных сетях, сопровождая сообщения красноречивыми фотографиями.

Так, в Ленинском районе Челябинска, на улице Дзержинского с крыши дома №86 сдуло утеплитель и откололась часть фасада. Штукатурка рухнула на одну из машин, стоявших под окнами дома, причинив автомобилю серьезный ущерб.

Во дворе дома по улице Барбюса, 272 огромное упало на иномарку, а у одного из домов по улице Суркова рухнувшее дерево оборвал провода. У дома №26 по улице Шота Руставели упавшее дерево перегородило горожанам дорогу по тротуару.

На пересечении улиц Чайковского и Братьев Кашириных в Калининском районе областного центра ветер перевернул торговую палатку. Еще в одном из дворов Челябинска дерево упало сразу на семь машин.

Последствия урагана дали себя знать и сегодня утром: из-за отключения контактной сети было остановлено движение троллейбусов в Металлургическом районе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.07.19

Уральские металлурги продолжают реконструкцию, не останавливая работы. / «Где вода?!» Жители Калининского района Челябинска возмущены срывом срока опрессовок. / Южноуралец пытался продать школьницу в рабство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»