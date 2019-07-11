В центре Челябинска едва не взорвалась газовая труба

В Челябинске рухнувшее дерево повредило газовую трубу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 11 июля, около 4:00 у дома №86-«а» по улице Елькина в Советском районе областного центра.

Из-за сильного ветра рухнуло дерево. Ствол упал прямо на газовую трубу, повредив её. Началась утечка газа.

К счастью, грохот падавшего дерева разбудил жильцов дома. Они сообщили о стойком запахе газа в аварийную службу. «Газовая служба приехала через минут 15 после происшествия. А коммунальщики появились только к обеду. Они совсем ничего не делают», – цитирует «Первый областной» одну из очевидиц происшествия.

Горожане уверены: еще чуть-чуть, и газовая труба могла взорваться. К счастью, упавшее дерево лишь немного повредило трубу, и взрыв удалось предотвратить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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