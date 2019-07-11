Вандалы осквернили сквер памяти погибших при взрыве в Магнитогорске

В Магнитогорске вандалы вымазали скамейки сквера памяти жертв предновогоднего взрыва экскрементами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в сквере памяти около дома на Карла Маркса, 164.

Напомним, сквер разбили в память жертв взрыва в дома 31 декабря 2018 года. Тогда при обрушении одного из подъездов погибли несколько десятков человек.

Однако, теперь жители уже не рады появлению здесь общественного пространства. «Люди наши меня просто поражают, – цитирует «Верстов.Инфо» одну из горожанок. – Как только закончили делать сквер, сразу же начали появляться алкаши, которые там распивают алкоголь. Кто-то начал выкапывать цветы из клумб, мамы с детьми гуляют и тут же водят своих чад пописать в кусты».

Более того, накануне магнитогорцы рассказали в соцсетях о том, что деревья рядом со сквером кто-то все оклеил рекламными объявлениями. Сегодня же ночью вандалы пошли еще дальше. «У меня сегодня с утра супруг пришел и говорит, что в сквере кто-то измазал лавочки каким-то маслом и экскрементами. Меня просто от такого отношения трясет. Здесь же полгода назад погибли люди, трагедия была. А у наших людей ничего святого», – возмущается горожанка.

От действий неизвестных пострадали две лавочки. Кстати, некоторые жители самого взорванного дома также не отличаются особым уважением к памяти погибших. Так, по словам горожанки, сегодня утром в сквер привезли несколько новых скамеек. Спецтранспорт на время выгрузки перегородил выезд из двора. Тогда один из припарковавшихся здесь автомобилистов решил выехать через сквер.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.07.19

В центре Челябинска едва не взорвалась газовая труба. / Антинациональные олигархи и западные угрозы: Россия под многослойным «колпаком» проблем и рисков. / Рухнувшие деревья, покореженные машины: по Челябинску пронесся ураган. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»