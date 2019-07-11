Избирком вручил первое удостоверение кандидата в губернаторы Челябинской области

Алексей Текслер первым получил удостоверение кандидата в губернаторы Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала главу Южного Урала Алексея Текслера в качестве кандидата в губернаторы Челябинской области. Председатель облизбиркома Сергей Обертас вручил ему удостоверение кандидата.

По данным комиссии, Алексей Текслер, идущий на выборы в качестве самовыдвиженца, собрал 13 тысяч 449 подписей избирателей региона. 21 из них признана недействительной, 13 тысяч 428 – действительной. Подписи муниципальных депутатов предоставлены в полном объеме.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября. На участие в них заявились 14 человек. В итоге полные пакеты документов, включая необходимые для регистрации подписи избирателей и муниципальных депутатов представили в облизбирком 8 кандидатов: Алексей Текслер, самовыдвиженец; Андрей Аюпов, самовыдвиженец; Алексей Севастьянов, представитель партии «Гражданская Сила»; Сергей Смышляев, представитель партии «Родина»; Виталий Пашин, представитель ЛДПР; Константин Нациевский, представитель КПРФ; Ярослав Щербаков, представитель партии «Яблоко»; Виктор Перов, самовыдвиженец.

Отказались от дальнейшей борьбы безработный Станислав Артемов, активист Александр Лебедев, представитель «Левого фронта» Сергей Морозов, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Степан Фирстов, представитель движения «Социальная справедливость России» Александр Комиссаров и гражданская активистка из Миасса Татьяна Якимова.

Первым официально признанным кандидатом стал сегодня Алексей Текслер. В его сенаторскую тройку вошли председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в области Маргарита Павлова и депутат Госдумы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.07.19

«Покуривает даже Неверов»: в Госдуме жарко поспорили о «курилках» в аэропортах. / Вандалы осквернили сквер памяти погибших при взрыве в Магнитогорске. / В центре Челябинска едва не взорвалась газовая труба. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»