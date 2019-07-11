Более 92% детских оздоровительных лагерей на Южном Урале работают с нарушениями

Практически все детские оздоровительные лагеря в Челябинской области работают с нарушениями. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение первой смены летней кампании проведены контрольно-надзорные мероприятия в 582 лагерях. В 538 (92,4%) выявлены нарушения санитарного законодательства.

В числе наиболее частых нарушений несоблюдение питьевого режима, санитарно-гигиенических условий пребывания детей в учреждениях отдыха, нарушения в организации питания (в том числе по условиям хранения продуктов, технологии приготовления готовых блюд), осмотру детей на педикулез и др. В ДОУ не соблюдался режим дня, не проветривались помещения, должным образом не убралась территория.

При контроле качества подаваемой в детские учреждения воды установлено, что 3,8% исследованных проб питьевой воды не соответствовала требованиям безопасности по санитарно-химическим показателям (запах, мутность, содержание железа), 4,5% – по микробиологическим показателям.

Кроме того, проведены исследования воды в местах купания. В 3 случаях выявлено несоответствие санитарно-химическим показателям. Впрочем, в природных водоемах детей пока не купали из-за неподходящих погодных условий, уточнили в ведомстве.

Результаты лабораторного контроля готовых блюд в детских организациях отдыха показали наличие нарушений по вложению витамина С – 1,85%, калорийности – 1,9% (по вложению жира в блюда).

При оценке микробиологической безопасности готовой пищи установлено, что в 2,3% исследованных проб выявлено несоответствие требованиям.

По результатам проверок составлено 559 протоколов об административном правонарушении, в том числе 9 на юридических лиц.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.07.19

Избирком вручил первое удостоверение кандидата в губернаторы Челябинской области. / «Покуривает даже Неверов»: в Госдуме жарко поспорили о «курилках» в аэропортах. / Вандалы осквернили сквер памяти погибших при взрыве в Магнитогорске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»