Владелец компании, обманувшей более 2 тысяч дольщиков, не смог продлить срок знакомства с уголовным делом

Генеральный директор компании «Речелстрой» Андрей Пязок не смог оспорить судебное решение, ограничивающее ему срок знакомства с уголовным делом.

Как уже сообщал «Новый День», весной 2017 года один из крупнейших застройщиков страны «Речелстрой» начал испытывать проблемы с достройкой челябинского микрорайона «Чурилово Лэйк Сити». Сроки сдачи 17 многоквартирных домов неоднократно переносились, в итоге строительство 11 многоэтажек отложили на неопределенный срок.

В мае 2017 года в отношении неустановленных лиц из числа руководства компании возбудили уголовное дело о мошенничестве. Лишь спустя полгода обвинение в краже денег в особо крупном размере предъявили владельцу «Речелстроя». По последним данным, число обманутых дольщиков превышает 2 тысячи человек. Причиненный собственникам ущерб составил более миллиарда рублей.

В мае 2018 года к обвинению в мошенничестве добавилась еще одна статья Уголовного кодекса – привлечение средств дольщиков с нарушением законодательства о долевом строительстве. 28 мая 2019 года Центральный районный суда Челябинска ограничил обвиняемому и его защитнику срок ознакомления с материалами уголовного дела по 14 августа 2019 года.

Адвокат Пязока обжаловал вердикт первой инстанции, попросив его отменить.

Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материал досудебного производства, оставил постановление Центрального районного суда Челябинска без изменения по существу.

Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.07.19

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