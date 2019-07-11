Прикрываясь «майскими указами», южноуральских медиков лишают законных выплат

В Челябинской области врачи протестуют против отмены выплаты за выслугу лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социальное напряжение среди медицинских работников Челябинской области нарастает с каждым днем. Причина тому – отмена выплаты за выслугу лет. Об этом заявили в Федерации профсоюзов Челябинской области.

Очередное коллективное обращение поступило из больницы Троицка, где 1200 работников получили уведомление об отмене выплаты за выслугу лет. Несогласных предупредили, что с 31 июля в их трудовой договор будут внесены изменения по статье 74 Трудового кодекса РФ (изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда).

«Специалисты со стажем более 10 лет уведомление не подписали, так как для них это потеря в зарплате до трех тысяч рублей, – рассказывает врач нефролог ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» Андрей Соловьев. – Речь идет не только о нарушении трудовых и конституционных прав работников. Проблема гораздо шире – сегодня в больницах дефицит кадров и врачи просто вынуждены работать на полторы – две ставки. Молодые специалисты не идут в больницы, тем более, если говорить о районных медучреждениях. Отмена выплаты за выслугу лет еще больше обостряет ситуацию. Пропадает сам смысл непрерывного стажа, если и стажисты, и молодые работники будут уравнены в правах».

С просьбой разобраться в ситуации профсоюзный комитет больницы обратился к главе Троицка, в Гострудинспекцию. Коллективное обращение было направлено и в адрес депутатов Госдумы.

10 июля с коллективом медучреждения встретился и.о. министра здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин. Работники высказали ему свое беспокойство по поводу снижения заработной платы и ухудшения социально-экономического положения из-за отмены выплаты за выслугу лет. На что министр уже по заученной схеме начал уверять их, что эта выплата включена в должностные оклады.

Но такая позиция противоречит закону, настаивают медики. Выплата за выслугу лет отнесена к стимулирующим выплатам, но она не зависит от количественных и качественных результатов работы и является постоянной, гарантированной и обязательной – поясняет ситуацию главный специалист по экономическим вопросам и заработной плате Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения Валентина Кинихина.

Подобный случай несправедливого отношения к работникам, нарушения их законных прав не единичный в Челябинской области. Аналогичная ситуация в медучреждениях Челябинска, Миасса и Южноуральска.

Работники ГБУЗ «Городская больница г. Южноуральск» уведомление об изменении Положения об оплате труда получили еще в ноябре 2018 года. За отказ подписать уведомление пригрозили увольнением. Работники потеряли не только в выплатах за выслугу, но и за работу во вредных условиях труда и дополнительные дни к отпуску.

«Профком не согласовал такое нововведение и подготовил мотивированное мнение в отношении предложенного варианта Положения об оплате труда, где были явные противоречия законодательству, – рассказывает председатель профкома медучреждения, начальник ГУ ЧС Зоя Суяргулова. – Но это не остановило главного врача, который в одностороннем порядке подписал документ и запустил его в действие».

В результате такого повышения, когда увеличивается оклад, а надбавки и стимулирующие убираются либо вовсе исключаются, зарплаты медиков южноуральской больницы стали меньше на три – десять тысяч рублей. Еще более странной подобная финансовая политика выглядит в ситуации, когда больница укомплектована врачами всего на 48%, недоумевают в федерации профсоюзов.

Те, кто не подписал уведомление и не согласен с абсурдными нововведениями, сегодня защищают свои права через суд при поддержке профсоюза.

С заявлением о нарушении трудовых прав в связи с увеличением нагрузки, отсутствием стимулирующих выплат, прекращением выплат за выслугу лет обратились в прокуратуру и Гострудинспекцию миасские медики. Была проведена проверка, по результатам которой вынесено предписание с требованием об устранении выявленных фактов нарушения трудовых прав работников. Руководство медучреждения не согласилось с таким требованием и обратилось с иском в суд. Миасский городской суд встал на сторону работников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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