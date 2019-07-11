Экс-глава Карабаша, осужденный за взятку, попросил не отбирать у него полмиллиона

Бывший мэр Карабаша, отсидевший за взяточничество, попросил освободить его от штрафа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с ходатайством о частичной отмене штрафа в суд обратился адвокат бывшего чиновника. Экс-мэр Карабаша Мусса Дзугаев просил освободить его от выплаты половины штрафа.

Напомним, в августе 2009 года мэр Карабаша Дзугаев согласился за взятку передать местному предпринимателю участок земли на озере Увильды. Правда, желаемый участок относился к землям лесного фонда и находился в федеральной собственности, но эти вопросы чиновник пообещал решить.

Передача взятки состоялась осенью того же года. За кусок земли предприниматель отдал 700 тысяч рублей и 7 тысяч евро. Главу Карабаша задержали с поличным сотрудники УБЭП ГУВД по Челябинской области, работавшие по заявлению предпринимателя. 19 июля 2010 года Челябинский областной суд назначил экс-главе Карабаша наказание в виде 8 лет лишения свободы с выплатой штрафа в 1 миллион рублей.

На сегодняшнее заседание Челябинского областного суда Мусса Дзугаев прибыл лично. Но суд постановил оставить решение о штрафе в силе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.07.19

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