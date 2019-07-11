Южноуральцы просят государство вернуть им 5 миллиардов рублей

Жители Челябинской области просят ФНС вернуть им 5 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФНС по Челябинской области, в налоговые органы региона отчитались о своих доходах, полученных в 2018 году, 186,7 тысячи налогоплательщиков, что выше соответствующего показателя прошлого года на 4,7%.

«Увеличение количества поступивших деклараций связано с ростом числа граждан, получивших доходы от продажи имущества, а также с увеличением количества граждан, обращающихся в налоговые органы для получения налоговых вычетов, – объяснили представители ФНС. – Основную долю, более 60%, по количеству заявителей и сумме вычетов составляют имущественные вычеты, связанные с приобретением жилья – 98,5 тысяч налогоплательщиков».

Более 20% от количества граждан, пользующихся правом на вычеты, заявили о желании получить социальные налоговые вычеты. Наиболее популярные – социальный налоговый вычет по расходам на обучение и на лечение/приобретение медикаментов.

К возврату из бюджета заявлено 5,3 миллиарда рублей. Общая сумма налога, подлежащего к доплате в бюджет, исчисленного налогоплательщиками за 2018 год, выросла на 14% и составила почти полтора миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.07.19

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