«Партия пенсионеров» бросит на амбразуру челябинских выборов врачей

«Партия пенсионеров» готова взять под контроль совет депутатов одного из районов Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Партия пенсионеров» выдвинула 13 кандидатов в совет депутатов Ленинского района Челябинска. Об этом сообщил руководитель регионального отделения партии Семен Фирстов на своей странице в социальных сетях.

Решение об участии в предвыборной гонке руководителей медицинских организаций и практикующих докторов было принято на заседании правления Челябинского регионального отделения «Партии пенсионеров». Среди кандидатов представители крупных государственных и муниципальных больниц, частных клиник.

Участие в районных выборах «Партии пенсионеров» может существенно осложнить жизнь нынешнему спикеру гордумы, положение которого остается весьма шатким. К тому же, на выборы в Ленинский райсовет нацелены «Справедливая Россия» и ЛДПР. При благоприятном исходе гонки для оппозиционных партий шансы Станислава Мошарова даже на то, чтобы просто попасть в Челябинскую городскую Думу, весьма невысоки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.07.19

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