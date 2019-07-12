В Магнитогорске авто влетело в группу школьников. Есть пострадавшие

В Челябинской области выясняют обстоятельства попытки наезда на группу школьников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла вчера, 11 июля, во дворе одного из домов по улице Николая Шишки.

Группа детей, отдыхающих в городском лагере, переходили двор, когда в их сторону начала движение «Лада Ларгус». Перепуганные школьники прыснули в разные стороны. А сопровождавшая их педагог встала на пути автомобиля.

Это не смутило неадеквата: сбив женщину, он продолжил движение. К счастью, педагог отделалась легкими травмами. К тому же, она успела сфотографировать номера «Лады».

Водитель автомобиля установлен. В настоящее время выясняется, был ли он трезв в момент опасного маневра. По факту ДТП начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.19

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