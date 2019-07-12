В Челябинске с недостроенного здания упал ребенок

В Челябинске с недостроенного здания упал подросток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в Металлургическом районе на улице Мира. 15-летний мальчик сорвался с третьего. Сейчас ребенок находится в реанимации – у него диагностированы тяжелые травмы головы.

Отметим, что дом №19 по улице мира, откуда упал мальчик, не обнесен ни строительным забором, ни другими ограждениями.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.07.19

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