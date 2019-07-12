На Южном Урале ожидается 40-градусная жара

Синоптики обещают Челябинской области 40-градусную жару.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, предстоящие выходные в регионе будут жаркими и дождливыми.

В ночь на субботу ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, на севере до умеренных, грозы. Температура воздуха ночью +17, +22, в низинах +12, +17. Днем воздух прогреется до +30, +35, на юге – до +39 градусов.

В воскресенье синоптики также обещают дожди и грозы. Температура ночью +17, +22, днем – 35-37 градусов жары, в горах – до +28.

В Челябинске весь уик-энд ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью +18, +21. Днем – 33-35 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.19

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