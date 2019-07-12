В Челябинской области ограничат движение по автодороге М-5

На одном из участков трассы М-5 ограничат движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к г. Екатеринбург) на участке км 65+593 – км 79+899 вводится временное ограничение движения транспортных средств с 12 июля по 10 сентября 2019 года.

Временное ограничение движения транспортных средств организовано по одной полосе по правому и левому проезду ремонтируемого участка.

Автомобилистам необходимо планировать свой маршрут с учетом летних ремонтных работ. Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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