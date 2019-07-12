Для большегрузов запретили движение по южноуральским трассам

Из-за жары в Челябинской области ограничили движение для большегрузного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», в связи жарой движение тяжеловесного транспорта по федеральным дорогам в Челябинской и Курганской областях ограничено 12 июля с 14:00 до 20:00 (время местное).

В связи с температурой воздуха свыше 32 градусов, на основании приказа Федерального дорожного агентства «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2019 году», введено ограничение движения большегрузного транспорта на следующих федеральных дорогах, расположенных в Челябинской и Курганской областях:

на участке км 1780+000 – км 1871+000 а/д федерального значения М-5, участок от г. Миасс до въезда в Челябинск;

на участке км 11+400 – км 130+000 а/д федерального значения М-5 (подъезд к г. Екатеринбург);

на участке км 16+270 – км 146+128 а/д А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан;

на участке км 12+960 – км 465+331 а/д федерального значения -254 «Иртыш» Челябинск – Курган – граница с Республикой Казахстан.

Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» уведомило подрядные организации о введении ограничения и напомнило о требованиях по дополнительным мерам в содержании дорог, к которым относятся регулярный мониторинг температуры, систематический полив проезжей части, дополнительный контроль участков повышенной аварийности и слаженная работа диспетчерских служб и органов ГИБДД.

Также уведомлены о введении ограничения региональные органы ГИБДД и МЧС.

О всех трудностях на федеральных трассах можно сообщить в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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