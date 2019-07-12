Челябинец вынес с железнодорожной станции полтонны железа

Жителя Челябинска будут судить за кражу полутонны железа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, в Челябинске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летнего горожанина.

Мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции в конце мая этого года во время проведения рейдовых мероприятий на станции «Тракторострой» Южно-Уральской железной дороги. Именно тогда полицейские обратили внимание на мужчину, который нес металлолом.

Полицейские поинтересовались, где мужчина взял металл, но он ответить не смог. В ходе проверки транспортными полицейскими было установлено, что челябинец сбрасывал металл с полувагона стоящего грузового поезда, чтобы в дальнейшем сдать его в пункт приема, а деньги потратить на личные нужды. К моменту задержания горожанин успел сбросить 520 килограммов лома черных металлов. Сумма ущерба, причиненного железнодорожному предприятию, составила более 7 тысяч рублей. Похищенное было изъято.

Дознаватели возбудили в отношении задержанного уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе расследования вина подозреваемого была полностью доказана, все материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.19

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