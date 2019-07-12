15-летний южноуралец умер, отравившись газом

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 15-летнего школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 10 июля в квартире одного из домов Златоуста обнаружено тело 15-летнего подростка. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, подросток с 17-летним знакомым, вдыхали пары газа из баллончика, после чего 15-летний подросток потерял сознание и скончался. 17-летнему подростку оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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