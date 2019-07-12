Из южноуральского правительства убрали еще одного «гаттаровца»

Из правительства Челябинской области уволили еще одного «человека Гаттарова».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отставку ушел исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития Илья Таболин.

Напомним, первого заместителя министерства экономического развития Челябинской области (теперь уже бывшего) Антона Бахаева, занявшего этот пост тоже по протекции Гаттарова, обвиняют в получении взятки.

Самого Гаттарова уволили с 3 июня. Не удержался на своем посту и министр экономического развития Сергей Смольников: его перевели в советники губернатора. Сейчас ведомство возглавляет Иван Куцевляк, которого привез с собой врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Согласно сайту министерства, в данный момент вакантными являются три места заместителя министра.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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