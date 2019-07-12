А когда дадут – не сказали: в АО «УСТЭК-Челябинск» прокомментировали ситуацию с отключением горячей воды в Калининском районе

В АО «УСТЭК-Челябинск» прокомментировали ситуацию с отключением горячей воды в Калининском районе.

Как уже сообщал «Новый День», после завершения третьего этапа гидравлических испытаний в ряд домов горячая вода не вернулась. Прояснить ситуацию не смогли ни в управляющей компании (не знали), ни в администрации района, ни в АО «УСТЭК-Челябинск» (трубки никто не брал). Тогда горожане обратились в прессу.

Агентство сделало официальный запрос гарантирующему поставщику. В АО «УСТЭК-Челябинск» ответили следующее:

«По адресу Калинина – 2 с 07:00 до 22:00 12 июля отключение ГВС производит АО «УСТЭК-Челябинск» для осуществления ремонтных работ по устранению повреждений на тепловых сетях. Информация о проводимых ремонтных работах была передана в УК для оповещения жителей дома о временном ограничении ГВС.

По адресу проспект Победы -157 с 13:30 11 июня до 22:00 12 июня отключение ГВС производит АО «УСТЭК-Челябинск» для осуществления ремонтных работ по устранению повреждений на тепловых сетях. Информация о проводимых ремонтных работах была передана в УК для оповещения жителей дома о временном ограничении ГВС».

Отметим, сотрудники управляющей компании сегодня сообщили жильцам: им сказали, что воды не будет до 31 июля, причин не уточнили, никаких официальных документов не представили.

«По адресам: улица Кирова – 94 и улица Елькина – 92в отключение ГВС произведено владельцем сети МУП «ЧКТС» в связи с аварийной ситуацией на тепловых сетях. В настоящий момент МУП «ЧКТС» производит мероприятия по выявлению и устранению повреждения. Информация по срокам включения домов уточняется», – сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск», добавив: «Для удобства челябинцев на сайте компании АО «УСТЭК-Челябинск» создан специальный сервис по уточнению причин ограничения ГВС. Информация обновляется ежедневно, исключение – выходные дни».

Мы проверили, как работает сервис: если по домам Калинина-2 и пр. Победы -157 информация нашлась, то жильцам дома №94 по улице Кирова сервис ничем бы не помог.

Кстати, до специалиста, уполномоченного давать информацию по горячей воде в администрации Калининского района, а также до оператора Калининского района в компании гарантирующего поставщика корреспонденты «Нового Дня», как и жители отключенных домов, за 2 дня дозвониться не смогли.

В АО «УСТЭК-Челябинск» подсказали еще один телефон: +7 (351) 246-72-73 (круглосуточно). Мы позвонили: в 19:55 трубку никто не взял.

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Челябинск, Ольга Арсентьева

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