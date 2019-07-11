«Где вода?!» Жители Калининского района Челябинска возмущены срывом срока опрессовок

Жители Калининского района Челябинска недовольны отсутствием горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 3 этапе опрессовки ( с 25 июня по 9 июля) в районе от горячего водоснабжения отключили 206 жилых домов, 9 детских учреждений, 8 учебных заведений и 5 учреждений здравоохранения.

«Сегодня уже 11 июля, горячей воды нет, как нет и информации, что случилось и когда воду вернут – говорят жители улицы Калинина. – В управляющей компании объяснить ничего могут. Говорят, что кому-то дали воду, но далеко не всем. Давно у нас такого не было. Воду обычно начинали давать в понедельник, а к вечеру вторника – то есть, в последний день испытаний она уже была у всех. А в этом году, говорят, и после первого со вторым этапов воду включали с опозданием на 1 – 1,5 недели».

Подтвердить эту информацию, а также выяснить, чем обусловлена задержка подключения горячей воды после третьего этапа гидравлических испытаний, в АО «УСТЭК – Челябинск» не удалось: в Call-центре компании сообщили: они в курсе, что третий этап закончился, но где вода, сказать не могут. И перенаправили к районному оператору на номер 246-57-43. Но там не взяли трубку ни в 9:55, ни в 10:01, ни в 10:20, ни в 10:35. Дозвониться до пресс-службы компании тоже не получилось.

Отметим, что 8 июля, докладывая ситуацию на аппаратном совещании в мэрии, глава Калининского района Сергей Колесник ни словом не обмолвился, что сроки гидравлических испытаний могут затянуться, зато еще раз обозначил: 3 этап заканчивается 9 июля.

Сегодняшний звонок в администрацию района тоже ничем не помог: диспетчер администрации переключил на специалиста, а тот не взял трубку.

Напомним, согласно Санитарно-эпидемиологическим правила и нормам, в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.

Прокуратура уже выносила руководителям АО «УСТЭК-Челябинск» представления об устранении нарушений закона в связи с нарушением срока опрессовки на первом этапе гидравлических испытаний.

Кроме того, в отношении АО «УСТЭК-Челябинск» возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ (Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами). Материалы направлены для рассмотрения в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

Впрочем, максимальный штраф по этой статье – 10 тысяч рублей – вряд ли отобьет у коммунальщиков охоту и далее затягивать сроки опрессовки.

Компания «УСТЭК-Челябинск» стала одним из гарантирующих поставщиков тепла в Челябинске с 1 января текущего года и уже отметилась несколькими громкими скандалами. Так, 6 февраля произошло повреждение наружных магистралей теплоснабжения в радиусе 150 метров от дворового фасада дома №336 по проспекту Победы. На девятиэтажку обрушился фонтан кипятка. Людям пришлось спасаться на улице – в 30-градусный мороз.

«В результате вертикального распыления воды температурой не менее 100 градусов из образовавшегося свища произошло повреждение общедомового и иного имущества многоквартирного дома 336 по проспекту Победы. Так, вода попала на кровлю, в вентиляционные каналы и слуховые окна технического этажа дома, в дальнейшем на технический этаж и через межэтажные перекрытия в квартиры 9 этажей до подвального помещения», – сообщили чуть позже в прокуратуре.

16 апреля испытания, проводимые АО «УСТЭК-Челябинск», привели к крупной коммунальной аварии на улице Братьев Кашириных. В результате без теплоснабжения и горячего водоснабжения осталось 83,4 тысячи человек, а также 10 социальных объектов: три школы и семь детских садов. Ожоги получили 5 человек.



Челябинск, Ольга Арсентьева

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