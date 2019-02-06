Впечатляющие начало: новый гарантирующий поставщик тепла начал «карьеру» в Челябинске с затопленной девятиэтажки и прокурорской проверки

Работа нового гарантирующего поставщика, намеревавшегося монополизировать рынок тепловой энергии в Челябинске, ознаменовалась масштабной аварией, из-за которой в 30-градусный мороз на улице оказались жильцы девятиэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ранним утром 6 февраля на северо-западе областного центра. Около 5:00 жители дома №336 по проспекту Победы обнаружили, что их квартиры заливает кипяток. Оказалось, что рядом с домом прорвало теплотрассу, и вода хлынула наружу. Фонтан высотой с девятиэтажку обрушился на многоквартирный дом.

Челябинцам пришлось в экстренном порядке эвакуироваться. В итоге вода затопила почти все этажи, начиная с верхних (нижние пострадали меньше).

Следует отметить, что тепловые сети в этом районе города обслуживает компания «УСТЭК-Челябинск», ставшая 1 января нынешнего года одним из гарантирующих поставщиков тепла в городе. Это подразделение созданной в 2018 году Урало-Сибирской теплоэнергетической компании, совместного предприятия ПАО «Фортум» и «Корпорации СТС», принадлежащей олигархам Артему Бикову и Алексею Боброву. Созданием СП закончилась длительная война между структурами на тюменском рынке тепловой энергии. После этого новая компания стала гарантирующим поставщиком тепловой энергии в Тюмени и Челябинске (в южноуральской столице она заменила принадлежавшую «Фортуму» УТСК).

При этом уже в январе этого года генеральный директор «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин (ранее возглавлял челябинское подразделение УТСК) заявил о необходимости в городе единого оператора тепловой энергии. Топ-менеджер нового гарантирующего поставщика рассказал, что предприятие готово взять в концессию городские тепловые сети, находящиеся сейчас под оперативным управлением МУП «ЧКТС», и уже направило свое предложение мэрии.

В «УСТЭК-Челябинск» уверяли, что это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения челябинцев, так как в этом случае единый оператор будет нести ответственность за все сетевое хозяйство Челябинска, а не за его часть, как это происходит сегодня. Как в эти уверения вписывается сегодняшняя авария, пока неизвестно.

Между тем, по данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, по поручению главы ведомства прокуратурой Курчатовского района областного центра организована проверка по факту произошедшей коммунальной аварии.

«Установлено, что около дома №336 по проспекту Победы в утреннее время (около 05:00) 06.02.2019 произошла коммунальная авария – прорыв тепловых сетей с выходом на поверхность.

Во время проверки, проведенной с выездом на место 06.02.2019 в период с 11:00 до 11:30, установлено, что на аварийном участке силами АО «УСТЭК-Челябинск» проводятся ремонтные работы по замене поврежденного участка тепловых сетей», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе осмотра многоквартирного дома установлено, что в доме отсутствует электроснабжение, коммунальные ресурсы по отоплению и водоснабжению предоставляются в полном объеме. Силами управляющей компании проводится ликвидация последствий затопления на доме, в том числе работы по восстановлению электросетей.

Прокурор области поручил дать надлежащую оценку действиям должностных лиц. В настоящее время прокуратурой района организованы проверки, направленные на установление лиц, виновных в произошедшей аварии, решается вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.02.19

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