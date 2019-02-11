Чиновники: челябинцам придется взыскивать ущерб с затопившей их сетевой компании через суд

В администрации Курчатовского района Челябинска не верят, что тепловая компания, виновная в аварии 6 февраля, добровольно возместит ущерб собственникам всех пострадавших квартир.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел ранним утром 6 февраля на северо-западе областного центра. Около 5:00 жители дома №336 по проспекту Победы обнаружили, что их квартиры заливает кипяток. Оказалось, что рядом с домом прорвало теплотрассу, и вода хлынула наружу. Фонтан высотой с девятиэтажку обрушился на многоквартирный дом.

Челябинцам пришлось в экстренном порядке эвакуироваться. В итоге вода затопила почти все этажи, начиная с верхних (нижние пострадали меньше).

Следует отметить, что тепловые сети в этом районе города обслуживает компания «УСТЭК-Челябинск», ставшая 1 января нынешнего года одним из гарантирующих поставщиков тепла в городе. Это подразделение созданной в 2018 году Урало-Сибирской теплоэнергетической компании, совместного предприятия ПАО «Фортум» и «Корпорации СТС», принадлежащей олигархам Артему Бикову и Алексею Боброву. Созданием СП закончилась длительная война между структурами на тюменском рынке тепловой энергии. После этого новая компания стала гарантирующим поставщиком тепловой энергии в Тюмени и Челябинске (в южноуральской столице она заменила принадлежавшую «Фортуму» УТСК).

Как сообщил глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов, в настоящее время рабочая группа, включающая представителей «УСТЭК-Челябинск», управляющей компании, юристов и страховщиков. Ее главная задача – определить ущерб, который виновной в аварии тепловой компании необходимо будет возместить собственникам помещений девятиэтажки.

Впрочем, в районной администрации сомневаются, что сетевики пойдут на добровольное возмещение ущерба. «Мы, конечно, рекомендуем все возместить добровольно, извиниться и разойтись. Но такого, видимо, не будет, и собственники пойдут возмещать ущерб в суды», – отметил Сергей Антипов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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