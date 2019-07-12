В Челябинске перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

В Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на перекрёстке улицы Чайковского и Комсомольского проспекта.

Судя по записям видеокамер, водитель маршрутного такси №91 решил проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора и «поймал» в бок Toyota. От удара маршрутка завалилась на левый бок.

Людей пришлось доставать через люк. По предварительным данным пострадали 7 человек.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.07.19

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