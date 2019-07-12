ДГКБ №1 решила поспорить с прокуратурой

Главный врач челябинской детской горбольницы № 1 Чеслав Ведом намерен обжаловать предписание прокуратуры об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки.

Один из пунктов: соответствие зарплат в больнице «майским указам» президента, согласно которым южноуральский врач должен в среднем 62,5 тысячи рублей.

«Данные по зарплате прокуратура взяла за несколько месяцев – это некорректно. Закончилось первое полугодие, сейчас мы будем смотреть финансовый отчёт и определим, насколько нам удалось сохранить уровень оплаты труда 2018 года, когда все показатели были достигнуты, – цитирует Ведома 74.ru. – В июне был День медицинского работника, многие сотрудники получили премии, которые не были учтены при проведении проверки».

Еще один пункт: перерасчёт сотрудникам отделений восстановительного лечения, функциональной диагностики и организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, где была проведена специальная оценку условий труда. По словам главврача, пришлось выбирать между перерасчетом и дополнительным отпуском, и выбор сделали в пользу второго.

Не доволен Ведом и тем, что прокуратура сообщила о результатах проверки в прессу: «До получения окончательного решения сохраняется презумпция невиновности, но прокуратура уже фактически признала учреждение виновным, тем самым нарушив наши права. Мы вправе обжаловать предписание, высказать своё мнение и, в конце концов, дождаться принятия официального решения по результатам проверки» По мнению главврача, освещать в СМИ предварительные результаты со стороны прокуратуры было поспешным и даже преступным.

Напомним, проверку прокуратура Тракторозаводского района начала после того, как в июне медики пожаловались на снижение заработной платы.

По итогам проверки оказалось, что в августе 2017 года в ДГКБ №1 провели специальную оценку условий труда и выяснили, что в трех отделениях больницы наблюдаются вредные условия труда первой степени. За это медикам положена надбавка в размере 4% от оклада. Однако надбавку сотрудники ДГКБ №1 не получают до сих пор. В связи с этим прокуратура потребовала провести перерасчет заработной платы за два года.

Что касается зарплаты, то ее уровень зафиксировала ниже предусмотренного «майскими указами» президента: средняя заработная плата врачей отражена прокуратурой в размере 59 тысяч рублей.

Были выявлены и другие факты, расцененные как нарушения.

Главному врачу ДГКБ №1 и врио мэра Челябинска Наталье Котовой направлены представления об устранении выявленных нарушений. Также в отношении руководителя медицинского учреждения возбуждено три административных дела по факту нарушения требований охраны труда.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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