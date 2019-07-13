В Челябинске утонул еще один ребенок

9-летняя школьница утонула в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 12 июля, на Первом озере в Тракторозаводском районе областного центра.

9-летняя девочка отдыхала со своей мамой на берегу водоема. «Необходимо отметить, что жаркая погода стала своеобразным катализатором, и жители Тракторозаводского района в большом количестве пришли на территорию бывшего пляжа. Сейчас это небольшая заросшая заброшенная площадка, которая уже и не напоминает благоустроенную безопасную для купания зону. Хотя много лет назад здесь был полноценный оборудованный пляж, с дежурившими на вышке матросами-спасателями», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Школьница решила искупаться. Маленькие дети, как правило, тонут «молча», нередко совсем не подавая сигналов бедствия. Так произошло и в этот раз. И как это часто бывает, взрослые не смогли оперативно заметить неладное. Первой тревогу забила мама, но было уже поздно. Экстренные службы прибыли в максимально короткие сроки, но спасти малышку не удалось. В 17:41 тело ребенка было поднято на поверхность специалистами Челябинской городской службы спасения и передано сотрудникам полиции. Подробные обстоятельства устанавливаются. С родственниками работают психологи МЧС.

Это уже восьмой случай гибели детей на водных объектах в нынешнем сезоне. И Челябинск – лидер этого черного списка, на его долю приходится 3 случая. Ранее трагедии произошли на территории карьера вблизи садового некоммерческого товарищества «Нефтяник» и совсем недавно на пруду «Девичьи слезы».

Все трагедии объединяет одно – купание в необорудованных местах. «Такое мероприятие всегда крайне рискованное занятие. Отдыхающим не известны особенности дна водоема – случается, что могут встретиться ямы или резкие обрывы. В воде могут находиться посторонние предметы, которые могут привести к травме при нырянии. И, самое главное, рядом нет людей, способных оказать профессиональную помощь. В свою очередь, на оборудованных пляжах постоянно дежурят матросы-спасатели, – говорят в ведомстве. – Вот только на миллионный мегаполис оборудованных и допущенных к эксплуатации пляжей всего семь. Из них пять приходятся на озеро Смолино (санаторий «Смолино, гостиничные комплексы «Березка» и «Смолино-парк», городской пляж №4 «Солнечный берег», пляж «Прибой»). Еще по одному на Шершневском водохранилище (городской пляж №1) и Первом озере (пляж «Восточный берег»)».

Между тем, за последние десять лет в Челябинской области гибели людей на оборудованных пляжах не допущено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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