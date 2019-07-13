За кресло губернатора Челябинской области поборются пять кандидатов

Облизбирком допустил до выборов главы Южного Урала пять кандидатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошедшем сегодня, 13 июля, заседании Челябинской областной избирательной комиссии было принято решение о присвоении статуса зарегистрированного кандидата в губернаторы депутату гордумы областного центра Константину Нациевскому (КПРФ), депутату Госдумы Виталию Пашину (ЛДПР), экс-омбудсмену Алексею Севастьянову (партия «Гражданская сила») и бизнесмену Сергею Смышляеву (партия «Родина»).

Ранее к участию в выборах облизбирком допустил врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Таким образом, всего предвыборную гонку продолжат 5 кандидатов.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября. На участие в них заявились 14 человек. В итоге полные пакеты документов, включая необходимые для регистрации подписи избирателей и муниципальных депутатов представили в облизбирком 8 кандидатов: Алексей Текслер, самовыдвиженец; Андрей Аюпов, самовыдвиженец; Алексей Севастьянов, представитель партии «Гражданская сила»; Сергей Смышляев, представитель партии «Родина»; Виталий Пашин, представитель ЛДПР; Константин Нациевский, представитель КПРФ; Ярослав Щербаков, представитель партии «Яблоко»; Виктор Перов, самовыдвиженец.

Отказались от дальнейшей борьбы безработный Станислав Артемов, активист Александр Лебедев, представитель «Левого фронта» Сергей Морозов, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Степан Фирстов, представитель движения «Социальная справедливость России» Александр Комиссаров и гражданская активистка из Миасса Татьяна Якимова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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