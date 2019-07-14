В Челябинской области утонул девятый ребенок за сезон

В Кыштыме утонул восьмилетний школьник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 13 июля, около 18:00 на территории детского пляжа.

Как пишет «Кыштымский рабочий», компания взрослых отдыхала с детьми. Пока взрослые распивали спиртные напитки, 8-летний мальчик решил искупаться. Многодетная мама обнаружила сына уже в воде. Когда его вытащили на берег, он был без дыхания.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи смогла лишь констатировать смерть. Издание отмечает, что семья школьника состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Это девятая гибель ребенка на воде в нынешнем году.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.07.19

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