Южный Урал штормит третий день

В Челябинской области снова продлили предупреждение об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 15 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – советуют представители ведомства.

Напомним, ранее штормовое предупреждение в Челябинской области действовало 10 и 11 июля. В ночь на 11 июля разгул стихии в Челябинске привел к серьезным разрушениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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