Отдохнули: челябинцы застряли в аэропорту Сеула

Три десятка российских туристов томятся в аэропорту Сеула.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинка обратилась в редакцию одного из интернет-сообществ с просьбой о помощи. Она и другие туристы из разных городов России застряли в Корее.

Девушка хотела отдохнуть в Сеуле, но вместо этого она сидит в местном аэропорту и не может вернуться домой, рассказали в «Типичном Челябинске». «Граждане из Новосибирска, Орска, Ростова, Челябинска и других городов не прошли допрос миграционной службы. Их не устроили ответы, и нам отказали в визе, – рассказала челябинка. – У нас забрали паспорта, посадили в зал, еды не предоставляют. Многие уже сидят тут по три дня, а некоторые и неделю! Авиакомпании не предоставляют помощи, люди должны покупать билеты за свой счёт, и то не всех отпускают. С посольством нет возможности связаться! Просим помощи».

По словам туристки, люди не могут купить билеты другой авиакомпании. Если человек прилетел на самолете «S7 Airlines», то улетать он должен на авиалайнере этой же компании. Несмотря на это, многие россияне купили билеты за свой счет, но даже сейчас их не хотят выпускать из страны, потому что они не согласовали полет.

В комментариях участники сообщества предполагают, что туристы просто недостаточно подготовились к визиту в Южную Корею. По словам уже бывавших в стране, власти не слишком доверяют туристам-одиночкам. Кроме того, требуют, чтобы приезжие обладали суммой в 3-4 тысячи американских долларов. Впрочем, даже эта сумма не гарантирует одобрения на въезд, признаются комментаторы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.07.19

На Челябинскую область надвигается смог. / Южный Урал штормит третий день. / В Челябинской области утонул девятый ребенок за сезон. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»