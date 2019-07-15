В Челябинске выросло число вызовов скорой помощи на пляжи

В Челябинске выросло число вызовов скорой помощи на пляжи – как официальные, так и неофициальные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером по числу вызовов является Голубой карьер. Главные причины обращения к медикам – алкогольное опьянение, обмороки и травмы.

Среди пострадавших – в подавляющем большинстве мужчины.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 14.07.19

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