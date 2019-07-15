Больше суток в Челябинске и пригородах будет отключена вода

В Челябинске и Сосновском районе грядет масштабное отключение водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 9 часов 16 июля до 18 часов 17 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ будет произведено ограничение водоснабжения на водоводе диаметров 1200 миллиметров. Об этом сообщил и.о. заместителя главы Челябинска по ЖКХ Евгений Крехтунов.

Под отключение попадут микрорайоны №№ 11, 12, 13, 17, 18, расположенные в Курчатовском районе Челябинска, а также деревня Моховички и поселки Красное поле и Рощино Сосновского района. «По Челябинску это 107 многоквартирных домов, 11 детских садиков и 2 школы», – уточнил чиновник.

По словам Евгения Крехтунова, работы связаны с плановой заменой оборудования. По плану они должны занять 30 часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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