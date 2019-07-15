Шесть десятков домов в Челябинске остаются без горячей воды сверх срока

В Челябинске коммунальщики не выдерживают сроков опрессовки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по состоянию на 12 июля в Челябинске промыто и опрессовано 51% многоквартирных домов. Об этом сообщил замглавы города по ЖКХ Евгений Крехтунов.

16 июля в Челябинске стартует пятый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена по 30 июля в 925 жилых домах, 47 детских садах, 44 учебных и 31 лечебном учреждении во всех районах города, кроме Курчатовского и Металлургического.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта Администрации города Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

В июле также будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако в несколько десятков домов горячая вода не вернулась еще с предыдущих этапов. По данным глав районов, сверх срока остаются без горячего водоснабжения 39 многоквартирных домов (МКД), 1 детский сад и 1 школа в Советском районе, 8 МКД в Металлургическом районе, 4 дома в Курчатовском районе, 3 МКД и 1 детский сад в Калининском районе и 4 дома в Тракторозаводском районе.

Горожане, которым воду не дали вовремя жалуются, что в выходные работы не ведутся, и сроки завершения ремонтов, и без того уже затянутые, снова продлеваются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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