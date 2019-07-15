В Челябинске осудили мужчину, совершившего убийство с особой жесткостью

Челябинский областной суд огласил приговор 29-летнему южнуоральцу, обвиняемом в убийстве с особой жестокостью и поджоге дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, мужчина имеет 8 классов образования, не работал, холост, ранее судим, в том числе за убийство. Освободился из мест лишения свободы в марте 2018 года. А днем 7 июня 2018 года в Златоусте – в свой день рождения – он распивал спиртное вместе с малознакомым мужчиной. Между ними произошла ссора, и вчерашний зэк нанес оппоненту не менее 13 ударов руками по голове, кроме того, он ударил его керамической тарелкой, отчего последний упал и не мог встать. Понимая, что пострадавший может сообщить о случившемся полиции и обвинить его в избиении, нападавший решил поджечь дом, чтобы убить мужчину.

Он поджег вещи и предметы в жилище, после чего скрылся с места преступления. В результате пожара потерпевший погиб.

Отметим, что дом, в котором они находились, не принадлежал ни одному из участников «вечеринки» – пострадавший присматривал за ним по просьбе знакомых. Ущерб, нанесенный хозяевам дома, оценен в сумму, превышающую 340 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в убийстве признал частично, в уничтожении имущества – полностью. Он пояснил, что убивать потерпевшего не хотел, когда поджигал дом, не думал, что тот может погибнуть.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел сообщение во время дачи и проверки показаний об обстоятельствах причинения смерти и поджоге дома, явку с повинной. Отягчающими обстоятельствами стали – особо опасный рецидив и совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить хозяйке дома материальный ущерб в размере более 341 тысячи рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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